CATANIA: MARITO UBRIACO MALTRATTA LA MOGLIE PER ANNI: MAURIZIANO ARRESTATO E RINCHIUSO IN CARCERE.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, ieri pomeriggio, i militari della Stazione di Catania Piazza Verga, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal G...

Su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, ieri pomeriggio, i militari della Stazione di Catania Piazza Verga, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania - nei confronti di un mauriziano di 51 anni residente a Catania, in ordine al reato di atti persecutori.

La vittima, anche lei di origini mauriziane, dopo vent’anni di matrimonio, ha trovato il coraggio di denunciare il marito ai carabinieri di Piazza Verga, dove da alcuni anni è attiva una stanza dedicata all’ascolto delle fasce deboli, all’interno della quale ha raccontato il calvario patito negli ultimi cinque anni.

Il coniuge, quasi sempre in stato di ebrezza alcolica, aveva sottoposto la donna ad ogni sorta di vessazione psicofisica, condotte per il quale era stato già raggiunto da un provvedimento cautelare personale, che lo obbligava ad allontanarsi dalla casa coniugale. Non ottemperandovi, era ritornato a vivere con la moglie costringendola a soggiacere alle sue azioni dispotiche, tanto da

indurre l’Autorità Giudiziaria, informata dai carabinieri, a trasferire la donna in una struttura protetta.

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati che si occupa dei reati in danno delle fasce deboli e della violenza di genere, diretto dalla dott.ssa Marisa Scavo, ha consentito la ricostruzione della triste vicenda ed al contempo di fornire al giudice un approfondito quadro probatorio che ha consentito l’arresto dell’uomo e la reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza