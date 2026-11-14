Catania, maxi controlli antidroga della Polizia: 6 arresti e oltre 1,7 chili di droga sequestrati

Controlli in diversi quartieri di Catania: sei arresti tra operazioni antidroga, furti e un ordine di carcerazione.

Una vasta operazione di controllo è stata condotta, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato in diversi quartieri della città per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e per prevenire la commissione di reati predatori.

L’attività è stata svolta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania che hanno arrestato 6 persone e hanno sequestrato un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e cocaina.

È stata bloccata un’attività di spaccio itinerante, intercettata dai “Falchi” della IV sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”. In particolare, nei pressi del Tondo Gioeni, i poliziotti hanno notato l’alta velocità di un’utilitaria con a bordo un catanese di 30 anni. L’uomo è stato fermato per essere sottoposto a controllo e, durante la perquisizione dell’abitacolo, è stata scoperta una vera e propria rivendita mobile, su quattro ruote, di stupefacenti, nascosti nel tunnel centrale, nel vano portaoggetti, sotto lo sterzo e sotto l’autoradio. Complessivamente, sono stati sequestrati 145 grammi di marijuana, 95 grammi di hashish e oltre 8 grammi di cocaina, insieme a 170 euro in contanti. Il 30enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di dimora con permanenza notturna in casa e l’obbligo di firma.

Un altro corriere della droga, un pregiudicato di 33 anni, è stato individuato dai poliziotti nei pressi del Faro Biscari, a bordo di uno scooter. Seguito a distanza dagli agenti della “Sezione Antidroga” in borghese fino al parcheggio di un supermercato in zona Acquicella Porto, l’uomo, in evidente attesa di clienti, è stato fermato. Prima che iniziasse la perquisizione sul posto, il 33enne ha consegnato, spontaneamente, due involucri contenenti circa 34 grammi di cocaina che nascondeva nella biancheria intima. Il pregiudicato è stato arrestato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e condotto in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

A San Cristoforo, invece, i “Falchi” hanno fermato un 32enne che, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga, gettando per strada 15 grammi di marijuana. Una volta bloccato, l’uomo è stato trovato in possesso di 205 euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. La perquisizione si è poi spostata nella sua abitazione dove gli agenti hanno scoperto un ingente quantitativo di droga. In particolare, l’uomo aveva nascosto nella sua abitazione 1 chilo e 211 grammi di marijuana, 93 grammi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi.

Sempre nel quartiere San Cristoforo, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno controllato un 22enne agli arresti domiciliari che, nonostante la misura applicata nei suoi confronti, continuava a spacciare da casa. Nell’appartamento, sono stati sequestrati 19 involucri di cocaina per un peso di 13 grammi.

Entrambi sono stati arrestati, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, e dopo la direttissima, per il primo il giudice ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza notturna in casa, per il secondo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Inoltre, nel corso dei controlli, i poliziotti della “Sezione Antirapina” della Squadra Mobile hanno sventato il furto di uno scooter in via Sant’Euplio. I ladri, due giovani su uno scooter nero privo di targa, sono stati notati mentre osservavano i mezzi in sosta, fino a quando, uno dei due, senza casco, è sceso dal mezzo a due ruote e ha forzato il bloccasterzo dello scooter. L'intervento immediato della Polizia ha permesso di bloccare il ladro che, nel frattempo, era già saltato in sella al mezzo rubato. Il giovane è stato identificato per un minorenne, di 17 anni, con precedenti specifici, il quale è stato arrestato, ferma restando la presunzione d’innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ed accompagnato al Centro di Prima Accoglienza.

Il complice, un ventenne, è riuscito a fuggire a piedi, abbandonando lo scooter in strada. Il ragazzo è stato comunque identificato, grazie alla targa reale rinvenuta nel sottosella e deferito in stato di irreperibilità. Lo scooter sottratto è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

Infine, la sezione “Catturandi” ha rintracciato ed arrestato un 42enne nei cui confronti è stato emesso un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Catania. L'uomo deve espiare una pena residua di un anno, 11 mesi e 7 giorni di reclusione per reati legati agli stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo gli adempimenti di rito, i poliziotti lo hanno condotto in carcere.