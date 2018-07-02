CATANIA: Maxi operazione della Polizia Postale, 40 indagati
Frodi e accessi abusivi a sistemi informatici, sostituzione di persona, truffe e riciclaggio: la Polizia ha scoperto un'associazione a delinquere dedita al cyber crime finanziario che ha colpito migliaia di persone in Italia.
L'indagine, condotta dalla Polizia Postale e coordinata dalla procura di Catania, vede coinvolte una quarantina di persone.
Sono in corso arresti e perquisizioni. I dettagli dell'inchiesta saranno resi noti in una conferenza stampa in programma in procura a Catania alle 10.30 alla quale parteciperanno pm e investigatori.
