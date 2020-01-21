CATANIA: MAXI RISSA IN UN LOCALE DEL BORGHETTO EUROPA

Serata per nulla tranquilla quella appena trascorsa all’interno di un locale del Borghetto di piazza Europa. Dopo la segnalazione di una rissa in corso, sono dovute intervenire le pattuglie della Poli...

Serata per nulla tranquilla quella appena trascorsa all’interno di un locale del Borghetto di piazza Europa. Dopo la segnalazione di una rissa in corso, sono dovute intervenire le pattuglie della Polizia per placare gli animi.

Il video, postato dalla pagina Facebook “Inciviltà a Catania” circola sul web già da qualche ora, diventando così virale.

https://www.facebook.com/inciviltacatania/videos/2447919242188984/

Le riprese mostrano una zuffa a colpi di pugni, calci e schiaffi. Volano sedie, divanetti e tavolini. In questo clima così teso neanche le ragazze sono escluse dalla colluttazione: in basso a sinistra, infatti, è possibile vedere due giovani che si tirano i capelli.