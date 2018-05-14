CATANIA: Meningite, bimba di tre anni ricoverata al "Vittorio Emanuele"
Una bambina di tre anni da venerdì scorso è ricoverata in isolamento nel reparto di Pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania con una diagnosi di meningite.
Al suo arrivo i medici hanno attivato la profilassi del caso secondo le linee guida del programma sanitario. In miglioramento stamane le condizioni della piccola, per la quale si parla di meningite batteria, il cui ceppo si scoprirà al termine delle analisi.
«Oggi è più reattiva - afferma il direttore sanitario dell'ospedale Antonio Lazzara - siamo effettuando le analisi per isolare il ceppo».