CATANIA. MERCATO DI PIAZZA CARLO ALBERTO: OPERAZIONE CONTRO L’ILLEGALITÀ, SEQUESTRATI 2.000 KG DI FRUTTA E VERDURA E 36.000 EURO DI MULTE

Ieri mattina la Polizia di Stato ha coordinato un articolato controllo il mercato di piazza Carlo Alberto, detto “fera o luni”, così come disposto con ordinanza dal Questore di Catania, Bellassai Giuseppe. La piena sinergia tra le Forze di Polizia continua a restituire importanti frutti per il ripristino della legalità in alcune zone dove si registrano fenomeni di illegalità diffusa ed abusivismo. Due settimane fa la Polizia Locale, durante i controlli di routine presso i mercati della città come quello di Piazza Carlo Alberto, aveva registrato particolari resistenze.

Ieri, la cornice di sicurezza offerta dal dispositivo di ordine e sicurezza pubblica ha permesso il regolare svolgimento del servizio, grazie all’impiego di 18 poliziotti, 20 agenti della Polizia Locale e 15 del Corpo Forestale.

Complessivamente sono stati controllati 25 operatori del mercato impegnati nella vendita di prodotti ortofrutticoli: 15 commercianti erano in possesso di tutte le autorizzazioni previste, a differenza degli altri 10 che non avevano alcun titolo per mettere in vendita i prodotti.

Al termine dei controlli, operati congiuntamente dal Corpo Forestale e dalla Polizia Locale, sono state elevate 10 contestazioni per la mancanza di autorizzazione amministrativa dell’ente locale e dei requisiti professionali, 4 per la mancata tracciabilità dei prodotti, 6 per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e 17 per l’ampliamento non autorizzato del suolo pubblico concesso. Inoltre, sono stati operati 12 sequestri, 10 a carico di soggetti presenti sul posto e 2 a carico di ignoti, in quanto alla vista degli agenti i venditori si sono dileguati tra la folla abbandonando i prodotti posti illecitamente in vendita.

Complessivamente sono stati sequestrati 2.000 kg di prodotti ortofrutticoli che, previo accertamento sulla qualità degli alimenti, sono stati donati alla Caritas che li destinerà ai più bisognosi. Le sanzioni pecuniarie contestate ammontano complessivamente a 36.000 euro circa.

Si rappresenta che durante i controlli i titolari di licenza ed anche coloro che non avevano titolo per mettere in commercio i prodotti hanno tenuto un comportamento corretto nei confronti dei Pubblici Ufficiali, salvo una prima protesta che ha attirato l’attenzione degli avventori del mercato. La piena sinergia delle Forze di Polizia proseguirà al fine di garantire il rispetto delle regole in tutte le aree della città.