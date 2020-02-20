CATANIA, METTE BOMBA DAVANTI ALLA TABACCHERIA MA VIENE UCCISO DALL’ESPLOSIONE

Un ragazzo è morto a Catania, ucciso dallo scoppio di una bomba che secondo le prime informazioni stava piazzando accanto a un distributore di sigarette. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 di questa n...

Un ragazzo è morto a Catania, ucciso dallo scoppio di una bomba che secondo le prime informazioni stava piazzando accanto a un distributore di sigarette. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 di questa notte al civico 5 di viale Castagnola, nel popoloso quartiere Librino della città etnea. Il giovane, ancora non identificato, che ha perso la vita era in compagnia di un complice quando la bomba gli è esplosa tra le mani, uccidendolo. L'ordigno, secondo una prima ricostruzione, doveva far saltare un distributore di sigarette. La vittima, col volto coperto da un passamontagna, è rimasto ucciso a causa delle ferite riportate.

Il complice in fuga, indagini dei carabinieri in corso – Il complice dopo la deflagrazione è scappato. A causa dello scoppio alcune auto sono rimaste danneggiate. Le indagini sono condotte dai carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo del comando provinciale e della compagnia di Fontanarossa. Sul posto a Catania sono intervenute diverse ambulanze.

