CATANIA: MIGLIORANO LE CONDIZIONI DELL’ISPETTORE LICARI
Migliorano le condizioni di Luigi Licari, l’ispettore di polizia municipale pestato per non aver permesso ad un ragazzo, il 22enne Orazio Di Grazia, adesso in carcere, di passare con il suo scooter nell’area con divieto di transito in via del Rotolo.
“Il paziente Luigi Licare – recita il bollettino del Cannizzaro – mostra oggi lievi segni di ripresa, con recupero della coscienza e con risposta agli stimoli esterni. Agli iniziali tentativi di svezzamento dal respiratore, ha presentato respiro spontaneo. Lo stato clinico generale, pur nella severità del quadro neurologico, mostra apprezzabili miglioramenti.