Catania, minacce e violenza sessuale nei confronti dell’ex fidanzata: arrestato

Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, personale del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni ha tratto in arresto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari, un uomo di anni 42, residente in provincia di Catania, indagato per atti persecutori, violenza sessuale ed estorsione nei confronti della sua ex compagna.

L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia della donna che, dopo avere cessato, lo scorso anno, la relazione sentimentale con l’indagato aveva iniziato a subire da parte di questi continue pressioni, minacce e, perfino, in una occasione violenza sessuale.

Condotte che avevano messo la vittima in un costante stato di ansia e soggezione.

L’arrestato era giunto ad incendiare le auto del suo ex marito e di altri conoscenti, spingendo a ricattarla e a farsi dare del denaro per evitare altre ritorsioni

Le attività investigative, svolte con tempestività da personale specializzato della Polizia Postale, hanno permesso di raccogliere elementi probatori che confermavano le condotte denunciate dalla donna.

A questo punto. il pubblico ministero ha immediatamente richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari una apposita ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita dal personale della Polizia Postale.