CATANIA. MINACCIA CON UN COLTELLO I DUE COINQUILINI E AGGREDISCE POLIZIOTTI, ARRESTATO

La Polizia di Stato ha arrestato un gambiano di 25 anni che, poco prima, aveva minacciato con un coltello i suoi due coinquilini, opponendo poi resistenza agli agenti intervenuti.

A lanciare l’allarme è stato uno dei due coinquilini dell’uomo, un ragazzo di nazionalità nigeriana, che impaurito è scappato dall’abitazione e una volta in strada ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112, mentre l’altro giovane, di nazionalità senegalese, si è chiuso in cucina.

In pochi istanti, gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno raggiunto l’abitazione trovando il 25enne gambiano seduto sul letto della sua camera con il coltello ancora tra le mani, intimandogli, più volte, di gettarlo a terra. In un primo momento l’uomo ha fatto cadere il coltello, ma, pochi secondo dopo, con uno scatto fulmineo, lo ha ripreso in mano tentando di aggredire gli agenti. Per fermare l’uomo si è reso necessario l’utilizzo del taser.

Il coltello, di una lunghezza di circa 30 centimetri, è stato sequestrato.

Il 25enne, già noto agli agenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico.