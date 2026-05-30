Catania, minicar si ribalta dopo lo schianto contro un’auto parcheggiata: ferita una minorenne

La giovane avrebbe perso il controllo della minicar all’uscita della curva di via Vincenzo Giuffrida, finendo contro un’auto parcheggiata. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118.

CATANIA – Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi in via Vincenzo Giuffrida, a Catania, dove una minicar guidata da una ragazza minorenne è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo all’uscita della curva del semaforo, all’altezza del chiosco in direzione viale Mediterraneo, finendo violentemente contro una vettura parcheggiata. L’impatto ha provocato il ribaltamento del mezzo leggero, che è finito su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, che hanno lavorato per estrarre la conducente dall’abitacolo passando dal tetto della minicar.

Richiesto anche l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla ragazza prima di sottoporla ad ulteriori controlli medici. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

La dinamica dell’incidente resta comunque in fase di accertamento.