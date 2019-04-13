CATANIA: MINORENNE ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE ARRESTATO ALL’AEROPORTO
Lo scorso 12 aprile, intorno alle ore 11.00, durante un’attività di verifica documentale eseguita da personale della squadra di Polizia di Frontiera Aerea in servizio presso l’aeroporto di Catania, nei confronti dei passeggeri di un volo in arrivo da Marrakech, è stato tratto in arresto un minorenne italiano.
Il minore risultava destinatario di un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in comunità, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per il reato di violenza sessuale.
A conclusione degli atti di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso una struttura indicata dalla stessa Autorità Giudiziaria.