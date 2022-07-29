Catania. Minorenne con il “kit dello spacciatore”: arrestato con soldi e droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un minorenne catanese nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio,Nel...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un minorenne catanese nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio,

Nel corso della loro attività info investigativa i militari avevano già acquisito notizie sul suo coinvolgimento in attività di spaccio di droga e, a seguito dei numerosi servizi di avvistamento effettuati, lo avevano notato dotato del kit del “perfetto spacciatore” (costituito dall’immancabile tracolla contenente di norma dosi, soldi e radio portatile) aggirarsi tra le palazzine della purtroppo tristemente nota via Capo Passero.

Convinti del suo coinvolgimento nello spaccio, i militari hanno predisposto un servizio per coglierlo in “azione”, occasione che si è rivelata propizia nella mattinata allorquando, mentre transitavano lungo quella via, hanno visto il minore affiancarsi ad una Fiat 500 allungando qualcosa nelle mani del conducente.

Immediato lo scatto dei militari che hanno inseguito il giovane che ha invece tentato la fuga invano inerpicandosi sulla rampa di scale di una palazzina. Nella circostanza è stato bloccato dai militari che all’interno della tracolla hanno rinvenuto 45 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio, per un totale di 70 grammi complessivi, la somma di 220 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio, nonché l’immancabile ricetrasmittente per le “comunicazioni di servizio” con le vedette di supporto che, stavolta, a nulla è servita per sfuggire ai Carabinieri.

Il minore è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti e, all’esito dell’udienza di convalida, è stato collocato presso una Comunità su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.