CATANIA: MINORI E ANZIANI MALTRATTATI, DODICI ARRESTI

I carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della DDA di Catania hanno arrestato – su richiesta della DDA catanese e della Procura di Gela, 12 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e di frode nelle pubbliche forniture nonché estorsione e maltrattamenti.

I capi della presunta associazione sarebbero Pietro Marino Biondi e Gemma Iapichello.

L’associazione avrebbe trovato l’escamotage che, fra l’altro, si fondava sul fatto di assumere nelle varie cooperative/associazioni i parenti dei funzionari pubblici addetti al controllo del settore, creando una commistione tra controllore e controllato, circostanze dalle quali il sistema anche corruttivo traeva considerevoli vantaggi.

Pietro Marino Biondi, 62 anni, carcere

Hatarzyna Eugenia Chylewska, detta “Kasia”, 38 anni, ai domiciliari.

Natale Di Franca, 60 anni, ai domiciliari.

Paolo Duca, 50 anni, ai domiciliari.

Clara Favatella, 36 anni,ai domiciliari.

Giuseppina Foti, 46 anni, ai domiciliari.

Alessandro Giasone, 35 anni, ai domiciliari.

Gemma Iapichello, 42 anni, carcere.

Giuseppe Maria Palumbo, 61 anni, domiciliari.

Liliana Giuseppina Pasqualino, 55 anni,ai domiciliari.

Francesca Provvidenza Politi, 33 anni,ai domiciliari.

Francesca Ventimilia, 57 anni, ai domiciliari.

Le indagini, dirette da questa Procura Distrettuale ed eseguite dai Carabinieri della Sezione di P.G. della sede, avviate sin dal giugno 2017, consentivano di acquisire concrete fonti di prova in ordine alla sussistenza e attività dell’associazione delinquenziale sopra indicata. Nel dettaglio, le investigazioni, hanno permesso di acclarare che:

Biondi Pietro Marino, Ventimiglia Francesca, Palumbo Giuseppe Maria, Favatella Clara, Giannone Alessandro, Foti Giuseppina e Chylewska Hatarzyna Eugenia, detta Kasia, nell’ambito di un ben determinato progetto criminale, indeterminato nel tempo e variegato nell’essenza, a vario titolo, amministravano diverse cooperative e associazioni attive nell’opera socio-assistenziale di minori extracomunitari non accompagnati, persone diversamente abili ed anziani, allo scopo di accumulare, massimizzandoli, i profitti economici che, poi, venivano reinvestiti in altre lucrose attività imprenditoriali; le illecite condotte consistevano nell’eludere metodicamente e fraudolentemente l’osservanza degli obblighi contrattuali stipulati con vari enti della pubblica amministrazione, condotte che si concretizzavano, nel somministrare ai minori cibo di scarto, non garantendo loro condizioni igienico sanitarie adeguate e non fornendo la dovuta assistenza tramite personale qualificato;

Biondi Pietro Marino, Di Franca Natale e Duca Paolo, questi ultimi due rispettivamente dipendenti dell’INPS di Catania e Sondrio, allo scopo di ottenere illeciti profitti e/o vantaggi (consistenti per il Di Franca in ulteriori benefici per i propri congiunti dipendenti di cooperativa riconducibile al sistema “BIONDI” e per il Duca di riavere assunta la moglie) compivano vari atti contrari ai propri doveri d’ufficio, come favorire e trattare con priorità le pratiche di gestione delle associazioni e/o informare Biondi e i suoi collaboratori, riguardo all’imminente esecuzione di controlli o ispezioni, nonché tralasciando di applicare le sanzioni previste per le infrazioni rilevate durante le verifiche compiute;

Biondi Pietro Marino, Giannone Alessandro, Palumbo Giuseppe Maria, Ventimiglia Francesca, sempre nell’ambito delle cooperative e associazioni riconducibili agli indagati, maltrattavano gli ospiti a loro affidati; maltrattamenti consistiti nell’offrire ai giovani un insufficiente abbigliamento sia estivo che invernale, nel somministrare loro pietanze solitamente insufficienti e talvolta avariate, così non garantendo la dovuta e salutare alimentazione, nel fornire posti letto con effetti letterecci infestati da pulci, tanto da indurre i giovani a dormire in terra per lunghi periodi, ciò al fine di evitare di essere bersaglio dei pericolosi parassiti. Tutte condotte aggravate dal fatto che erano compiute ai danni di soggetti in condizione di minorata difesa, sia per l’età sia per la loro condizione di stranieri.

Biondi Pietro Marino, Favatella Clara, tentavano di farsi consegnare € 400,00 da giovane extracomunitario loro ospite, in cambio di un contratto di lavoro presso le cooperative da loro gestite, contratto che avrebbe consentito al giovane di ottenere il permesso di soggiorno e, quindi, la possibilità di rimanere in Italia evitando, di fatto, la sicura espulsione dal territorio Italiano.

Le indagini, implementate sotto la direzione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, al fine di ottenere i necessari riscontri alle diverse dichiarazioni acquisite inizialmente, sono state condotte dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri presso la predetta A.G. attraverso un’articolata serie di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali che, corroborate da divere attività istruttorie (sommarie informazioni di persone informate sui fatti e l’acquisizione di corposa documentazione) e mirata consulenza economico/finanziaria (che evidenziava in capo al sistema BIONDI un considerevole patrimonio), consentivano di acquisire elementi dall’elevata carica probatoria; difatti, si ottenevano riscontri precisi e individualizzanti in ordine alle gravissime ipotesi delittuose sopra illustrate.

Per tali motivi, il G.I.P. del Tribunale di Catania, concordando sul quadro indiziario rappresentato dalla Procura della Repubblica di Catania, emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di BIONDI Pietro e IAPICHELLO Gemma, mentre per i restanti disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari; inoltre, accogliendo la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica, disponeva il sequestro preventivo delle seguenti cooperative e associazioni: Associazione Solidarietà 2000, Cooperativa Comunità Per Vivere Insieme, Cooperativa Onlus Pianeti Diversi, Cooperativa Progetto Vita Onlus, Cooperativa Comunità Il Quadrifoglio Onlus, Cooperativa Alba, Cooperativa Le Fata Dell’arcobaleno, Associazione Albero Della Vita che, nell’insieme, si è stimato avere una valore patrimoniale di circa € 3 Milioni e un giro di affari di circa € 20 Milioni.

Le Procure di Catania e Gela, titolari delle indagini collegate, illustreranno in una conferenza stampa congiunta, unitamente alle Forze di Polizia interessate, gli esiti più significativi delle indagini alle ore 11 odierne presso la sala di Via XX Settembre.