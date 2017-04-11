Un mobile è precipitato dal carrello di un'azienda di traslochi che era rimasto incastrato al settimo piano di un palazzo nel centro di Catania. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente, ma nell'impatt...

Un mobile è precipitato dal carrello di un'azienda di traslochi che era rimasto incastrato al settimo piano di un palazzo nel centro di Catania. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente, ma nell'impatto, avvenuto dopo un 'volo' di circa 25 metri, sono rimaste danneggiate due automobili in sosta. Sul posto per rimuovere la piattaforma e mettere tutto in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco.

La zona è rimasta chiusa al traffico per circa due ore

CATANIA: MOBILE "VOLA" DAL 7° PIANO TRAGEDIA SFIORATA