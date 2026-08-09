Catania, monopattino condiviso gettato in mare a Cannizzaro: la segnalazione

Il mezzo è stato fotografato sul fondale tra gli scogli. Non è chiaro come sia finito in acqua

Un monopattino elettrico è stato individuato e fotografato sul fondale marino nella zona di Cannizzaro, lungo il litorale tra Catania e Aci Castello.

Dall'immagine ricevuta dalla nostra redazione, il mezzo appare adagiato tra le grosse pietre del fondale, a poca distanza dalla costa. Al momento non è possibile stabilire da quanto tempo si trovi in acqua né, soprattutto, come ci sia finito: potrebbe essere stato abbandonato volontariamente oppure essere finito in mare in circostanze diverse.

Un rifiuto in fondo al mare

La presenza del monopattino rappresenta comunque un'immagine che lascia poco spazio alle interpretazioni: un mezzo elettrico non dovrebbe certamente trovarsi sul fondale. Oltre al degrado visivo, resta il problema dello smaltimento e della presenza in acqua di componenti elettroniche e della batteria.

La segnalazione arriva in un periodo nel quale il litorale catanese è particolarmente frequentato e sottoposto a controlli. Per l'estate 2026 la Polizia di Stato ha infatti attivato servizi di pattugliamento lungo la fascia costiera dalla Playa fino ad Acitrezza.

Non sarebbe il primo episodio a Catania

Un episodio simile è stato documentato recentemente a San Giovanni Li Cuti, dove un monopattino era stato lanciato nel porticciolo da un ragazzo mentre altri giovani riprendevano la scena. Non ci sono però, al momento, elementi per collegare quell'episodio al mezzo ritrovato nelle acque di Cannizzaro.