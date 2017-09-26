CATANIA: MORBILLO, MUORE UN UOMO DI 42 ANNI
Come riporta il il bollettino settimanale nato per monitorare e descrivere in modo tempestivo l’epidemia di morbillo in corso nel nostro Paese da gennaio 2017, a cura di Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, segnala il quarto decesso dall'inizio dell'anno a causa del morbillo.
Si tratta di un uomo di 42 anni non vaccinato.
Il caso si è verificato in Sicilia ed è stato notificato il 20 settembre dalla Asl di Catania; l'inizio dei sintomi è avvenuto l'8 settembre (febbre) e il 10 settembre è comparso l'esantema. Gli esami specifici confermano la diagnosi di morbillo (PCR positiva). Il paziente era immunodepresso.
Di seguito i dati principali riportati nell’infografica N.27 che copre il periodo dal 1 gennaio 2017 al 24 settembre 2017:
- 4575 casi segnalati dall'inizio dell'anno di cui 4 decessi,
- tutte le Regioni hanno segnalato casi, ma il 90% proviene da sette: Piemonte, Lazio, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Veneto e Sicilia
- l'88% dei casi era non vaccinato e il 6% ha ricevuto solo una dose di vaccino
- l’età mediana dei casi pari a 27 anni. La maggior parte dei casi (74%) è stata segnalata in persone di età maggiore o uguale a 15 anni
- l’incidenza maggiore si è verificata nei bambini sotto l’anno di età
- 300 casi segnalati tra operatori sanitari