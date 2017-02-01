CATANIA, MORTO STORICO CAPO ULTRAS CICCIO FAMOSO

Si è spento oggi, in ospedale, Francesco Famoso. Il leader storico del movimento ultras catanese, fondatore dalla Falange d’Assalto – primo gruppo organizzato del panorama rossazzurro -, lottava da te...

Si è spento oggi, in ospedale, Francesco Famoso. Il leader storico del movimento ultras catanese, fondatore dalla Falange d’Assalto – primo gruppo organizzato del panorama rossazzurro -, lottava da tempo contro una grave malattia. È forte la commozione suscitata dalla notizia e unanime il cordoglio da tutto il mondo del tifo organizzato e non.

IL RICORDO DEL CALCIO CATANIA:

Ogni volta che un tifoso del Catania lascia questa terra, manca un po’ di quel sentimento stupendo espresso attraverso la passione sportiva: così è anche oggi, in un giorno molto triste per i nostri colori. Dopo aver lottato con coraggio affrontando una lunga malattia, si è spento Francesco Famoso, semplicemente Ciccio per tutti i catanesi: il Calcio Catania piange la scomparsa di un sostenitore sincero. Ovunque sventolerà la nostra bandiera e laddove i calciatori indosseranno la nostra maglia, Ciccio sarà sempre Famoso come il suo cognome: sarà così in memoria del suo esempio d’amore inesauribile e della sua presenza costante al fianco della squadra, della semplicità della testimonianza e degli slanci, dell’amicizia offerta a generazioni di tifosi. Un amore così grande come il tuo per il Catania, Ciccio, susciterà sempre la voglia di condividere: oggi condividiamo il dolore, da domani condivideremo il tuo ricordo, che ci spingerà a dare al Catania sempre il meglio e il massimo, come hai fatto per tutta la tua vita. Il Catania è con te.