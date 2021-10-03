CATANIA: MOSTRA GROSSE SOMME DI DENARO SU TIK TOK, LA POLIZIA ARRIVA IN CASA E TROVA LA DROGA

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Librino, ha effettuato controlli straordinari volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere Librino.Un pluripregiudicato, in atto sottoposto all...

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Librino, ha effettuato controlli straordinari volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere Librino.

Un pluripregiudicato, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, furto aggravato di energia elettrica nonché per invasione di edificio pubblico; lo stesso è stato trovato in possesso di diverse stecche di sostanze stupefacenti e materiale utile al confezionamento.

Detto individuo, di recente, ha anche pubblicato sui social Tik Tok video caratterizzati dal disprezzo nei confronti delle regole e di ogni indice di buona condotta mostrando, altresì e con spavalderia, ingenti somme di denaro.

Durante le operazioni di polizia anche il padre, pluripregiudicato, è stato indagato in stato di libertà per gestione illegale di rifiuti speciali: nello specifico, ha illegalmente occupato un immobile dell’I.A.C.P. all’interno del quale ha realizzato un luogo abusivo di gestione materiale ferroso non bonificato, pneumatici e rifiuti speciali vari riposti, tra l’altro, anche sulla pubblica via in modo tale da creare potenziale pericolo per l’ambiente.

Un altro pregiudicato è stato indagato in stato di libertà per il furto aggravato di diversi condizionatori presso un noto centro commerciale; a seguito di mirate perquisizioni un altro soggetto pluripregiudicato è stato indagato in stato di libertà per ricettazione poiché trovato in possesso di uno dei suindicati condizionatori e altro materiale di provenienza furtiva.

Inoltre, un soggetto è stato indagato in stato di libertà per ricettazione; nella circostanza, si presentava presso il Commissariato per sporgere denuncia di smarrimento della carta di circolazione di un ciclomotore che guidava, tra l’altro, senza patente di guida; i poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento, effettuavano mirati controlli che consentivano di accertare la provenienza furtiva del suindicato veicolo che, per tale motivo, veniva sequestrato penalmente.

Un altro uomo è stato indagato in stato di libertà per omessa denuncia di cessione armi.

Infine, di concerto con il Reparto Prevenzione crimine, sono stati eseguiti controlli su strada e, nella circostanza, sono stati eseguiti numerosi controlli di soggetti sottoposti a misure restrittive, elevate anche sanzioni al C.d.S. per un totale di 18.775 e sequestrati diversi veicoli.