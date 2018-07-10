CATANIA: MOTO SI SCONTRA CON UN CAMION: MUORE 40ENNE DI BELPASSO
Un uomo di 40 anni originario di Belpasso, Antonino Grimaldi, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri nei pressi della stazione ferroviaria di Bicocca, a Catania. Grimaldi, che viaggiava a bordo di uno scooter, si è scontrato con un camion, alle spalle del centro commerciale Porte di Catania, sotto il cavalcavia.
L'impatto non gli ha lasciato scampo. I vigili urbani sono intervenuti sul luogo della tragedia, effettuando i rilievi del caso, per comprendere cosa sia accaduto.
Pare vi siano dettagli della dinamica che non convincono gli inquirenti. Ancora da ricostruire, dunque, l'ennesima tragedia della strada.