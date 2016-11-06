Catania: multa al maestro di arti marziali E lui prende a testate il vigile

Un istruttore di arti marziali di 25 anni aveva saltato la coda con la sua auto, sorpassando irregolarmente; quando ha visto l'agente della polizia municipale che prendeva il numero della targa è torn...

Un istruttore di arti marziali di 25 anni aveva saltato la coda con la sua auto, sorpassando irregolarmente; quando ha visto l'agente della polizia municipale che prendeva il numero della targa è tornato indietro a piedi e l'ha schiaffeggiato.

Ammanettato, in auto ha preso a testate un altro agente, che ha dovuto sottoporsi a una Tac. Guarirà in dieci giorni. Il giovane, S. A., è stato denunciato. E' accaduto due giorni fa a Catania, in via Citelli, ma la notizia è stata resa nota oggi.

Il 26 ottobre scorso un ispettore della polizia municipale annonaria era stato aggredito da un venditore abusivo extracomunitario, poi fuggito, nel corso di un'operazione anticontraffazione nella zona del corso Sicilia.

