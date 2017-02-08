CATANIA: Multa di 12 mila euro a locale cibi scaduti e conservati male

Multe per 12.000 euro al bar pizzeria di piazza Mancini Battaglia. Quasi tutto in regola da "Quaranta" e "Zito

Nei giorni scorsi, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Questore, Marcello Cardona, agenti del Commissariato Borgo-Ognina, unitamente a personale dell’ASP e della Polizia Municipale, hanno effettuato controlli straordinari al fine di prevenire reati in materia di salute, igiene pubblica e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un controllo è stato effettuato in Piazza Mancini Battaglia presso il bar pizzeria denominato “Balsamo”. Nello specifico, all’interno di alcuni pozzetti congelatori è stato rivenuto un significativo quantitativo di prodotti surgelati e non contrassegnati come tali nell'apposito menù esposto al pubblico: per tale motivo, la titolare è stata indagata in stato di libertà, ai sensi dell’art. 515. Codice penale, per il reato di frode in commercio.

È stato, inoltre, rinvenuto cibo indebitamente congelato – nello specifico carne e pane – fatto per il quale la medesima titolare è stata denunciata, ai sensi dell’art. 516 c.p., per vendita di alimenti non genuini. Sono state riscontrate anche scarse condizioni igienico-sanitarie e modifiche alle attrezzature, ragione per la quale venivano irrogate sanzioni pari a euro 2000 ai sensi del reg. C.E. 852/2004, e rinvenuta anche due confezioni di alimenti scaduti (una il 31 gennaio e una il 9 dicembre 2016); sono stati trovati anche alimenti privi di tracciabilità e, infine, è stata contestata la mancata implementazione delle procedure in autocontrollo in materia di conservazione di alimenti già cotti e da utilizzare successivamente, per dette violazioni irrogate sanzioni pari a euro 3500.

Nel medesimo esercizio, i controlli sono stati estesi anche alla materia urbanistica e alla sicurezza nei luoghi di lavoro: in tali settori sono state accertate diverse violazioni che hanno fatto sorgere a carico della titolare una terza denuncia ai sensi del Decreto 81/2008 e sanzioni amministrative pari a euro 6600. Il totale sanzioni effettuate a carico del Bar Balsamo ammontano a 12.100 euro.

Nella medesima giornata, sempre in Piazza Mancini Battaglia, è stato controllato il “Bar Quaranta”: nella circostanza nessuna violazione è stata rilevata, ad eccezione delle violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 64 e 68 del Decreto Legislativo 81/2008.

L’ultimo esercizio controllato nella piazza, a cura dei Vigili Urbani, è stato il bar Zito al cui titolare, nella circostanza, è stata contestata la violazione al Decreto Legislativo 37/2008 e ciò in quanto in detto esercizio vi erano cavi elettrici fuori traccia.