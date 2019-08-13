CATANIA, MULTATI AL CASELLO DI SAN GREGORIO PER AVER OCCUPATO CORSIA DEL TELEPASS
Nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio ed alla vigilanza stradale predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, una pattuglia dipendente, nelle ore pomeridiane di domenica scorsa, sulla A/18 ME-CT, al KM.76 direzione Catania, in prossimità dei caselli autostradali di San Gregorio, ha proceduto ad accertare ben dodici violazioni nei confronti di conducenti di veicoli che sebbene sprovvisti di Telepass, percorrevano indebitamente la corsia preposta a tale servizio, per eludere la lunga fila creatasi al casello per il pagamento del pedaggio in contanti.
I predetti, a scapito di quanti rispettosi e consapevoli incolonnati nel traffico avanzavano prudentemente sulle corsie di pertinenza, transitavano con scaltrezza lungo la corsia riservata al “Telepass”, poi tagliare trasversalmente l’asse stradale, procurando intralcio e pericolo alla circolazione, al fine di impegnare le porte per il pagamento del pedaggio in contanti.
Ancora una volta l’intervento tempestivo della polizia stradale è servito a ripristinare la corretta circolazione stradale e a salvaguardare la pubblica incolumità.