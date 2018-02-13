CATANIA: Muore 31enne al Cannizzaro, i medici: "Forse complicanza post-influenzale"
È morta per una complicanza post influenzale la giovane Emanuela Pulvirenti, 31enne di Giarre.
Una morte che non si può spiegare se non con la fatalità. Emanuela di recente era stata colpita da una brutta influenza che l’aveva debilitata e pregata ad una polmonite
“La giovane Emanuela Pulvirenti – scrivono dal Cannizzaro – ha subìto un arresto cardiaco presso il proprio domicilio nella notte tra domenica e lunedì. Allertata l’ambulanza del 118, il personale sanitario, verificato l’arresto, procedeva a massaggio cardio-polmonare protrattosi fino al Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro.
Tuttavia la ragazza, pur riprendendo il battito, giungeva in PS in midriasi e veniva immediatamente trasferita in Rianimazione dove, dopo poche ore, decedeva.
La paziente di recente era stata colpita da una sindrome influenzale dalla quale sembrava guarita. Dai recenti episodi di aritmia riferiti dai parenti in anamnesi, non può escludersi una complicanza miocarditica post-influenzale.”