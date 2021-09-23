CATANIA: “MUORE DOPO IL VACCINO”, MA E' UNA BUFALA

Sta girando sui canali social in queste ore, il video girato in un ospedale catanese, il San Marco, dove viene inquadrata una donna che si dispera, scaturita per la morte di una signora “a causa del v...

Sta girando sui canali social in queste ore, il video girato in un ospedale catanese, il San Marco, dove viene inquadrata una donna che si dispera, scaturita per la morte di una signora “a causa del vaccino”.

Il video è diventato subito virale , poche ora fa è arrivata la smentita direttamente dall'ospedale che si tratta di una fake news, che non è stato fatto alcun vaccino nella struttura.

Si tratta di una bufala messa in circolazione dai No Vax.

Sul social arriva l'appello direttamente dalla nipote di cancellare e non condividere piu il video: "Per favore chiunque sia stato a girare il video nel tempo del nostro immenso dolore cortesemente elimina subito il post mia nonna nn e morta di vaccino abbiate rispetto condividete x favore"