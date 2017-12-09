CATANIA: Muore per ischemia cerebrale, donati fegato e reni di una 69enne catanese

Un nuovo prelievo di fegato e reni è stato eseguito ieri all’ospedale Cannizzaro di Catania. A donare gli organi è stata la signora Ada Cupri, catanese di 69 anni, ricoverata nelle settimane precedent...

Un nuovo prelievo di fegato e reni è stato eseguito ieri all’ospedale Cannizzaro di Catania. A donare gli organi è stata la signora Ada Cupri, catanese di 69 anni, ricoverata nelle settimane precedenti a seguito di ischemia cerebrale.

Giovedì scorso, 7 dicembre, constatata la morte cerebrale della paziente, la figlia ha espresso il consenso alla donazione degli organi. In serata è pertanto intervenuta un’équipe dell’Ismett di Palermo, che ha prelevato fegato e reni. Le procedure si sono concluse nella mattinata di ieri, venerdì 8 dicembre.

A ottobre, erano state altre due donne a donare gli organi (fegato e reni, in un caso anche le cornee).

Con quello di ieri, salgono a nove in questo 2017 i prelievi di organi all’ospedale Cannizzaro di Catania.