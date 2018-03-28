CATANIA: Muore per morbillo una ragazza di 25 anni

Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta a causa del morbillo nell'ospedale Garibaldi di Catania. La notizia del decesso, avvenuto lunedì scorso, è riportata dal quotidiano 'La Sicilia'.

La 25enne era arrivata nel pronto soccorso il 23 marzo scorso ma dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva - scrive il quotidiano - le sue condizioni si erano aggravate velocemente tanto da suggerire un trasferimento nel reparto di rianimazione, dove è morta.

I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri, che hanno sequestrato le cartelle cliniche. "Me l'hanno ammazzata - dice la madre, Maria Di Bella, in lacrime - Mia figlia è entrata per il morbillo ed è uscita morta.

Le hanno prestato le cure, non dico di no, ma poi per me c'è stata negligenza. E' rimasta buttata su una barella per ore ed ore assieme ad altre persone che avevano il morbillo nella stessa stanza. E' possibile che si sia aggravata in così breve tempo?".