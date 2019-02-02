CATANIA: NASCONDE 5,3 CHILI DI DROGA NELLA RUOTA DI SCORTA: ARRESTATO
La Polizia di Stato ha tratto in arresto SURACE Carmine, (cl.1984), pregiudicato, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina.Personal...
La Polizia di Stato ha tratto in arresto SURACE Carmine, (cl.1984), pregiudicato, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Personale della Squadra Mobile - Sezione “Antidroga” apprendeva che nella serata di ieri sarebbe giunto in questo centro un corriere proveniente dalla Calabria a bordo di un furgone di colore bianco con un ingente carico di cocaina.
Alla luce di quanto appreso, veniva predisposto, sin dalle prime ore del mattino, un mirato servizio di osservazione presso i caselli dell’autostrada A18 ME-CT di Giarre - Acireale e San Gregorio (CT).
Dopo alcune ore di paziente attesa, presso il Casello di San Gregorio giungeva un furgone isotermico destinato al trasporto di prodotti caseari, del tipo segnalato, con a bordo un soggetto, successivamente identificato per SURACE Carmine.
Il personale decideva di bloccare il predetto furgone e il suo conducente, al fine di procedere ad un controllo più accurato presso gli uffici della Squadra Mobile.
Difatti, occultata nella camera d’aria della ruota di scorta del predetto furgone, venivano rinvenuti e sequestrati n. 5 involucri cd. “panetti” contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di kg.5,351 circa.
La droga del valore di oltre € 250.000, immessa sul mercato, avrebbe fruttato una cifra pari a € 900 mila circa.
Espletate le formalità di rito, SURACE Carmine è stato associato presso il carcere di Catania piazza Lanza.