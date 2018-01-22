Nella serata di sabato, agenti delle Volanti hanno arrestato Marco Sebastiano Viola, catanese, 27 anni, per il reato di detenzione di arma clandestina e di rela

Nella serata di sabato, agenti delle Volanti hanno arrestato Marco Sebastiano Viola, catanese, 27 anni, per il reato di detenzione di arma clandestina e di relativo

CATANIA: Nasconde in casa pistola e cartucce: arrestato

munizionamento. Durante il servizio di controllo del territorio, percorrendo via Alogna, nel quartiere di San Cristoforo, personale di Volante ha notato un individuo che, alla vista dei poliziotti, ha tentato frettolosamente di allontanarsi. Insospettiti, gli agenti lo hanno prontamente bloccato e, considerato che l’uomo mostrava una notevole insofferenza al controllo di polizia, hanno deciso anche di perquisire l’abitazione dello stesso.

L’attività ha dato esito positivo in quanto, all’interno di una credenza, i poliziotti hanno trovato una pistola con matricola abrasa, 5 cartucce sfuse e un passamontagna di colore nero.

È stato, quindi, richiesto l’intervento di personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica che ha provveduto a “repertare” l’arma che è stata sequestrata penalmente dagli agenti operanti; il Viola in stato di arresto è stato condotto in Questura da dove, su disposizione del P.M. di turno, è stato tradotti presso la casa circondariale di Piazza Lanza, per ivi rimanere rinchiuso in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.