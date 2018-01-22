CATANIA: Nasconde in casa pistola e cartucce: arrestato
Nella serata di sabato, agenti delle Volanti hanno arrestato Marco Sebastiano Viola, catanese, 27 anni, per il reato di detenzione di arma clandestina e di rela
Nella serata di sabato, agenti delle Volanti hanno arrestato Marco Sebastiano Viola, catanese, 27 anni, per il reato di detenzione di arma clandestina e di relativo
L’attività ha dato esito positivo in quanto, all’interno di una credenza, i poliziotti hanno trovato una pistola con matricola abrasa, 5 cartucce sfuse e un passamontagna di colore nero.
È stato, quindi, richiesto l’intervento di personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica che ha provveduto a “repertare” l’arma che è stata sequestrata penalmente dagli agenti operanti; il Viola in stato di arresto è stato condotto in Questura da dove, su disposizione del P.M. di turno, è stato tradotti presso la casa circondariale di Piazza Lanza, per ivi rimanere rinchiuso in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.