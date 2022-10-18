CATANIA. NASCONDE DROGA NEL FORNO DELLA CUCINA. ARRESTATO PUSHER

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi sono stati impegnati in un servizio volto al contrasto dei fenomeni delinquenziali connessi agli stupefacenti,...

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi sono stati impegnati in un servizio volto al contrasto dei fenomeni delinquenziali connessi agli stupefacenti, nell’ambito del quale hanno arrestato in flagranza per “detenzione ai fini di spaccio di droga”, un 28enne catanese, pregiudicato per gli stessi reati, ritenuto contiguo al sodalizio criminale “Nizza”, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Nella circostanza i Carabinieri, a seguito di articolata attività info-investigativa, si sono recati presso l’abitazione del 28enne nel quartiere San Cristoforo, dove al termine della perquisizione domiciliare, hanno recuperato, ben nascosti nel forno ed in un mobile della cucina, 55 grammi di marijuana del tipo “amnesia”, nonché un bilancino di precisione e materiale vario da confezionamento.

La sostanza stupefacente sequestrata è stata sottoposta ad analisi di laboratorio i cui risultati hanno consentito di stimare in circa 320 le dosi ricavabili.

Le ricerche nella casa hanno poi altresì permesso di rinvenire, in un mobile della camera da letto, una mazzetta di banconote di vario taglio per l’importo complessivo di 225,00 €, ritenute provento dell’attività illecita.

Il 28enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari che sono stati confermati dal giudice all’esito dell’udienza di convalida.