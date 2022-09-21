Catania. Nasconde la droga in una mensola del soggiorno: arrestato dai “Lupi” uno spacciatore 61enne.

Nella notte di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi, sono stati impegnati in un servizio a largo raggio di controllo del territorio, volto al contrasto della detenzio...

Nella notte di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi, sono stati impegnati in un servizio a largo raggio di controllo del territorio, volto al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Borgo, nell’ambito del quale hanno arrestato un 61enne pregiudicato catanese.

Nella circostanza, i militari hanno notato che il 61enne stazionava all’esterno del portone d’ingresso di un palazzo e ad un certo punto è stato raggiunto da un soggetto, col quale ha comunicato per pochi secondi per poi accedere al palazzo mentre il suo interlocutore lo ha atteso per strada.

Gli operanti, insospettiti dal movimento anomalo, al suo ritorno lo hanno perquisito e trovato in possesso di un involucro contenente 5 grammi di marijuana, che teneva nella mano destra pronta per essere ceduta al soggetto che lo attendeva. I Carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione del pregiudicato, sita nel palazzo dal quale era uscito, e su una mensola del soggiorno hanno trovato un block notes sul quale erano appuntati dei nominativi e delle cifre. All’interno della mensola i Carabinieri hanno trovato un vano nel quale erano nascosti 10 involucri di polietilene contenente 2 grammi di cocaina e 11 involucri del medesimo materiale contenente 30 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione digitale.

Il 61enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la traduzione presso il carcere di Catania – Piazza Lanza.