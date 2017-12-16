CATANIA: Nasconde la droga negli slip: arrestato 18enne

Ieri, personale del Commissariato “San Cristoforo” impiegato nel controllo del territorio, ha portato a termine una brillante operazione di Polizia Giudiziaria, la quale si è conclusa con l’arresto e...

Ieri, personale del Commissariato “San Cristoforo” impiegato nel controllo del territorio, ha portato a termine una brillante operazione di Polizia Giudiziaria, la quale si è conclusa con l’arresto e il deferimento all’A.G. di due persone per concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori, mostrando spiccato acume professionale, verso le 17 intercettavano nei pressi di via V. Emanuele uno scooter Piaggio Liberty condotto dal pregiudicato L.F., 19 anni, che, notata la presenza del personale del Commissariato San Cristoforo, tentava di dileguarsi approfittando del traffico locale.

Avvezzi a tali tipi di situazioni, gli operatori, grazie anche all’ esperienza acquisita operando nel popoloso quartiere San Cristoforo, notavano il nervosismo che trapelava dall’atteggiamento dei due giovani e decidevano di procedere al loro controllo. Nonostante l’intenso traffico che a quell’ora caratterizza il rione, i poliziotti riuscivano a raggiungere e fermare lo scooter. Il passeggero del mezzo, identificato per Giuseppe Licciardello, di 18, incensurato, sceso dal mezzo, provava ad allontanarsi ma veniva prontamente fermato e perquisito, trovato in possesso di circa 150 grammi di marijuana che nascondeva sotto il giubbotto, insieme al denaro provento dell’attività di spaccio. Inoltre, la meticolosità degli operatori durante la perquisizione, permetteva di rinvenire ulteriori dosi di stupefacente, pronte per lo smercio, che Licciardello celava negli slip. Per quanto riusciti ad accertare, gli operatori procedevano ad arrestare Licciardello per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente , e deferire in stato di libertà L.F., 18 anni, per il concorso nello stesso reato. L’arrestato, su specifiche disposizioni del pm di turno,Alessandra Tasciotti, veniva posto agli arresti domiciliari in attesa dell’ udienza di convalida per direttissima.