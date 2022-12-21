CATANIA. NASCONDE LA DROGA NEL MURO MA VIENE COMUNQUE SCOPERTO DAI CARABINIERI: ARRESTATO UN GIOVANE 28ENNE.

I Carabinieri della Squadra Lupi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese di 28 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di sp...

I Carabinieri della Squadra Lupi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese di 28 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Al riguardo, nell’ambito dell’azione di contrasto al fenomeno dello smercio di droga, i militari dell’Arma, in seguito ad un’articolata attività info-investigativa, hanno avviato il monitoraggio del giovane, sospettato di essere un pusher attivo nel popoloso quartiere di San Cristoforo.

Nella circostanza gli operanti, nella tarda serata, hanno osservato i movimenti sospetti del 28enne, che disceso da una Smart in via Mulini a Vento, ha iniziato ad armeggiare alla base di un muretto di cinta, per poi far rientro nella sua autovettura, ponendosi in attesa.

Immediato quindi l’intervento dei Carabinieri, che hanno bloccato l’uomo, intimandogli di consegnare l’eventuale droga posseduta. Tale invito è stato subito accolto dal ragazzo, che ha estratto dai propri indumenti intimi, un involucro con oltre 10 gr. di cocaina in pietra.

L’attenzione dei militari si è poi rivolta verso il possibile nascondiglio avvistato in precedenza. Anche in questo caso, il soggetto si è mostrato collaborativo, recuperando tra le erbacce ai piedi del muro, diversi involucri contenenti sempre cocaina in pietra, per un peso complessivo di circa 55 gr., sufficienti per la suddivisione in 230 dosi circa, per un valore al dettaglio di quasi 5000 euro.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha poi convalidato l’arresto disponendone la custodia in carcere.