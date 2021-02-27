CATANIA. NASCONDE LA DROGA NEL VANO ASCENSORE: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 41enne catanese Angelo Salvatore PANTÒ, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 41enne catanese Angelo Salvatore PANTÒ, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’equipaggio della gazzella, nel transitare in viale Nitta, ha notato un eccessivo andirivieni di autovetture che dopo essere entrate all’interno del piazzale ivi esistente, si fermavamo dinanzi il civico 12, per sostare qualche secondo e poi allontanarsi.

La poca illuminazione della zona ha consigliato ai carabinieri di avvicinarsi quanto più possibile all’ingresso del palazzo dove è stato notato un soggetto che da una busta di plastica tenuta in mano, presumibilmente, estraeva di volta in volta la dose di stupefacente da consegnare, in cambio di denaro, al cliente di turno.

L’uomo, visti i carabinieri, è fuggito su per le scale dell’immobile. Inseguito da uno degli operanti è stato raggiunto al primo piano nei pressi del vano ascensore, quest’ultimo in disuso. Ai militari, che gli hanno chiesto cosa stesse facendo, ha risposto candidamente di essere impegnato nella ricerca di un coltello <<mi serve per tagliare un pezzo di scacciata>>, che era caduto accidentalmente nel vano ascensore.

I militari hanno invece recuperato la busta, all’interno della quale sono state rinvenute 33 dosi di marijuana, nonché i 20 euro in contanti che il pusher teneva nella tasca dei pantaloni indossati.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.