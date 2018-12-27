CATANIA: NASCONDE NEL COMODINO UNA PISTOLA PRONTA A SPARARE

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il catanese Francesco Rizza, 80 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina e relativo mu...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il catanese Francesco Rizza, 80 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.

L’altra notte, al termine di una breve ma proficua attività info investigativa, gli uomini del Nucleo Operativo hanno fatto irruzione nell’abitazione del reo dove, previa perquisizione, è stata rinvenuta e sequestrata: 1 pistola semiautomatica marca "Bernardelli" cal. 7,65 con la matricola abrasa, completa di serbatoio monofilare e 5 proiettili,.

L’arma, in ottime condizioni d’uso, nei prossimi giorni sarà inviata agli specialisti del Ris di Messina che potrebbero stabilirne provenienza ed eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.