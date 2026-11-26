CATANIA, NASCONDE UN FUCILE RUBATO E CARICO SUL TERRAZZO: ARRESTATO 30ENNE

L’operazione dei Falchi della Squadra Mobile nel quartiere San Giovanni Galermo. Il 30enne avrebbe dichiarato di aver acquistato l’arma per i festeggiamenti di Capodanno. Sequestrate anche le munizioni. L’uomo è stato condotto in carcere.

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 30 anni che ha nascosto un fucile rubato, carico e pronto all’uso, in un’intercapedine del terrazzino della propria abitazione, ubicata nel quartiere di San Giovanni Galermo.

L’operazione, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, è scattata al termine di una mirata attività info-investigativa sviluppata dai “Falchi” della IV sezione “Contrasto al crimine diffuso”.

Le verifiche dei poliziotti non hanno interessato soltanto l’interno dell’abitazione, ma sono state estese anche al terrazzo. In una parte del muro esterno, tra i mattoni forati di confine con un’altra proprietà, è stato notato un sacchetto nero, simile a quello utilizzato per i rifiuti. Una volta recuperato, all’interno è stato trovato un fucile calibro 12, carico e pronto all’uso. L’arma, in ottimo stato d’uso, aveva già quattro cartucce inserite nel serbatoio. Nel ripostiglio è stata rinvenuta una cartucciera da fucile vuota, a 26 posti. I controlli del “Falchi” della Squadra Mobile hanno riguardato anche il cortile di esclusiva pertinenza dell’immobile, dove l’uomo aveva parcheggiato la sua auto. Dopo aver recuperato le chiavi, i poliziotti hanno ispezionato l’abitacolo, trovando un borsello con 34 cartucce calibro 12 per arma lunga, identiche a quelle trovate nel serbatoio del fucile che è risultato intestato ad un regolare titolare di porto d’armi per la caccia, cui era stato rubato.

Il 30enne ha tentato di giustificarsi, sostenendo di aver acquistato il fucile con l’unico obiettivo di esplodere colpi in aria per i festeggiamenti di fine anno.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e l’uomo, con precedenti specifici, è stato arrestato detenzione illegale di un fucile, di munizionamento e per ricettazione, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del PM di turno, il 30enne è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice.