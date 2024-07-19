CATANIA. NASCONDE UNA PISTOLA NELLA CULLA, 24ENNE ARRESTATO

Aveva nascosto una pistola clandestina sotto al materasso di una culla pensando di farla franca in caso di un controllo della Polizia di Stato.A far saltare il singolare piano escogitato da un giovane...

A far saltare il singolare piano escogitato da un giovane catanese di 24 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, sono stati i Falchi della Squadra Mobile, intervenuti, nei giorni scorsi, in un’abitazione del quartiere “San Cristoforo”, per eseguire una perquisizione con il sospetto che, all’interno, potessero trovarsi occultate armi e munizioni. In effetti, le intuizioni dei poliziotti si sono rivelate fondate.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno cinturato l’intera area circostante alla casa per cogliere di sorpresa il 24enne che è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo, calibro 38, con all’interno 5 cartucce.

Le fasi di ricerca si sono rivelate da complesse con i Falchi dal momento che l’arma, risultata clandestina, era stata posizionata sotto al materasso di una culla, nella camera da letto.

A seguito del ritrovamento della pistola detenuta illegalmente, l’uomo è stato arrestato. Al termine delle formalità di rito, d’intesa con il PM di turno, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.