CATANIA: NASCONDEVA 5 KG DI MARIJUANA, ARRESTATO

Nel pomeriggio di ieri, su disposizione del Questore di Catania, è stato effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato ad infrenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel popolare rione San Giovanni Galermo.

L’attività è stata coordinata dalla Squadra Mobile – Sezione “Antidroga” e dal Commissariato di P.S. “Nesima”, con l’ausilio di n.5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale e n.2 equipaggi dell’Unità Cinofili del locale U.P.G.S.P..

Nell’ambito del servizio sono state effettuate numerose perquisizioni domiciliari, finalizzate al rinvenimento di sostanze stupefacenti, e nel contesto è stato tratto in arresto NIZZARI Giuseppe Samuele (cl. 1976), resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Ad esito di perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione di NIZZARI Giuseppe Samuele, sita in Gravina di Catania, è stata rinvenuta e sequestrata marijuana per un peso complessivo di kg. 5 circa, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Espletate le formalità di rito, il predetto è stato è stato associato presso la casa circondariale di Catania - piazza Lanza.

Nell’ambito del medesimo servizio, in via Capo Passero, sono stati rinvenuti e sequestrati, su strada, a carico di ignoti, n.56 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di gr. 20 circa, e sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di gr. 352 circa.