CATANIA: NASCONDEVA 8 CHILI DI MARIJUANA, ARRESTATA

La Polizia di Stato ha tratto in arresto: Anna Maria Cipolla, 46 anni, perché ritenuta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Personale della Squadra Mobile – Sezione “Antidroga” e del Commissariato di Librino apprendeva che una donna, abitante in viale Grimaldi, nel popolare rione di Librino, deteneva sostanza stupefacente.

Esperiti opportuni accertamenti ed individuata la donna, il personale della Sezione Antidroga e del Commissariato di Librino decideva, con l’ausilio di unità cinofila del locale U.P.G.S.P., di effettuare una perquisizione domiciliare.

La perquisizione eseguita all’interno dell’abitazione dava esito negativo tuttavia, il personale operante rinveniva, all’interno di un comodino della camera da letto di Cipolla, delle chiavi.

La donna riferiva che le chiavi aprivano la porta di un sottotetto di pertinenza dell’abitazione medesima.

Ad esito di ulteriore perquisizione, all’interno del predetto sottotetto, venivano rinvenuti e sequestrati 17 confezioni in cellophane, segnatamente 5 all’interno di un borsone e 12 all’interno di una valigia, contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di kg. 8,300 e 1 bilancia di precisione.

La donna veniva dichiarata in stato di arresto e, su disposizione dell’A.G., associata presso il carcere di Catania - piazza Lanza.