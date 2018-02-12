95047

CATANIA: Nascondeva in casa droga e documenti rubati, arrestato 22enne

12 febbraio 2018 13:21
I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza il 22enne catanese Simone Alessandro RUSSO, già ristretto ai domiciliari, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.
A conclusione di una breve ma proficua attività info investigativa i militari l’altra notte hanno fatto irruzione nell’abitazione del detenuto luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato: 100 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte allo smercio, nonché dei documenti di identità e carnet di assegni, risultati rubati nel lontano febbraio del 2009.
L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

