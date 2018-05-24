CATANIA: Nascondeva droga e pistole nell'armadio di casa, un arresto

La Polizia di Stato ha arrestato LUPO Terence Salvatore cl.1989 pregiudicato, responsabile dei reati di detenzione illegale di armi da sparo clandestine e relativo munizionamento, ricettazione delle s...

La Polizia di Stato ha arrestato LUPO Terence Salvatore cl.1989 pregiudicato, responsabile dei reati di detenzione illegale di armi da sparo clandestine e relativo munizionamento, ricettazione delle stesse, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish.

Personale della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, a seguito di attività info-investigativa, ha appreso che, nel quartiere di Monte Po’, un giovane, ivi residente, con precedenti per reati contro il patrimonio, deteneva all’interno della propria abitazione armi e stupefacenti.

Dopo avere compiuto i necessari accertamenti, identificato il soggetto ed individuato lo stabile di residenza, gli agenti Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” hanno pianificato l’intervento che è stato eseguito nel pomeriggio di ieri.

Cinturato preventivamente lo stabile, gli uomini della Squadra Mobile sono entrati all’interno dell’abitazione e, nel corso di una minuziosa perquisizione domiciliare, dentro un armadio posizionato nel vano soggiorno hanno notato un borsone. L’apertura del borsone ha dato l’esito sperato, infatti, al suo interno erano occultati armi e stupefacenti.

In particolare sono stati rinvenute e sequestrati: 1 revolver cal.38; 1 pistola semiautomatica cal.22; 1 pistola semiautomatica cal.7,65; 1 pistola semiautomatica cal.7,65; numeroso munizionamento di vario calibro; kg.2,5 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana; gr. 420 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e gr.50 di hashish.

Espletate le formalità di rito, LUPO Terence Salvatore è stato associato presso la casa circondariale di Catania.