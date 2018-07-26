CATANIA: NASCONDEVA IN CASA 2,5 KG DI “FUMO", PUSHER IN MANETTE AL VILLAGGIO IPPOCAMPO DI MARE.

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un catanese di 29 anni, già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un catanese di 29 anni, già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In piena stagione estiva il villaggio, naturale proseguimento del litorale plaja, si popola di persone e di un numero considerevole di potenziali acquirenti di sostanze stupefacenti, così da diventare luogo appetibile per la criminalità organizzata e i suoi spacciatori. A scovare uno di questi “galoppini” sono stati gli uomini del Nucleo Operativo di Piazza Dante i quali, dopo alcuni giorni di pedinamenti e servizi di osservazione, ieri pomeriggio hanno fatto

irruzione in quella abitazione di Via Melissa luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 2,5 Kg di marijuana, conservata all’interno di 8 buste di plastica, una bilancia elettronica di precisione nonché vario materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di sostanza stupefacente da smerciare.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.