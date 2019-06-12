CATANIA. NASCONDEVA IN CASA REVOLVER E MUNIZIONI: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 57enne catanese Nicola GARUFI, per detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 57enne catanese Nicola GARUFI, per detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di munizionamento.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, i militari hanno fatto irruzione in quella abitazione di via Garibaldi dove, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato:

1 pistola a tamburo calibro 38 special, marca "Hopkins & Allen Arms”, priva di matricola;

52 colpi calibro 38 special;

50 colpi calibro 7,65.

L’arma sequestrata, nei prossimi giorni, sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina che la sottoporranno ad esami tecnico-balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Piazza Lanza.