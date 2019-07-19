CATANIA. NASCONDEVA IN CUCINA “CRACK” E “ERBA”: UN ARRESTO DEI “LUPI”

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 43enne catanese Sergio MESSINA, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di...

Una breve ma proficua attività info-investigativa ha condotto gli uomini della Squadra “Lupi” in quell’abitazione di via Samuele luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato: 10 dosi di crack e circa 30 grammi di marijuana ancora da convertire in dosi pronte allo smercio.

La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.