I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 38enne catanese Antonio SCUDERI, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

CATANIA: NASCONDEVA LA DROGA DENTRO LA CASSETTA DEI CONTATORI DELL’ACQUA, ARRESTATO

Ieri sera gli uomini del Nucleo Operativo, nel corso di un servizio antidroga svolto nel quartiere San Cristoforo, precisamente all’angolo tra le vie Plebiscito e Piombai, notando gli strani movimenti effettuati dall’uomo, hanno atteso il momento propizio per intervenire e bloccarne l’attività illecita.Circostanza avvalorata dalle contestuali perquisizioni personale e dei luoghi calcati dal pusher, che consentivano agli operanti di rinvenire e sequestrare: 24 involucri termosaldati contenenti “cocaina”, 32 involucri contenenti “marijuana” nonché 80 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita degli stupefacenti.L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.