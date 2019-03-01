CATANIA: NASCONDEVA LA DROGA IN OFFICINA: ARRESTATO

Nella serata di ieri, agenti delle Volanti hanno arrestato Sebastiano Mangano (classe 1962), responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Intorno alle 19:30, i poli...

Intorno alle 19:30, i poliziotti, dopo un’attenta attività info-investigativa, hanno accertato un’attività di spaccio in una particolare zona del quartiere San Cristoforo; una breve osservazione dei luoghi ha permesso agli agenti di individuare un uomo, poi identificato nel Mangano, che è stato immediatamente bloccato e controllato.

L’individuo, vistosi scoperto, ha ammesso le proprie responsabilità, accompagnando gli agenti nella propria officina dove aveva nascosto una busta in plastica termosaldata, contenente marijuana per un peso complessivo lordo di circa 1 kg.

L’uomo, pertanto, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in questura dove il Pm di turno ha disposto la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.