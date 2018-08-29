CATANIA: NASCONDEVA LA DROGA NEI BOXER: 33ENNE ARRESTATO DALLA SQUADRA MOBILE
La Polizia di Stato ha tratto in arresto il pregiudicato catanese CARUSO Agatino (cl. 1985), per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Nella nottata odierna, personale della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel rione San Cristoforo, notava un soggetto a bordo di uno scooter Honda SH che, dopo aver intrattenuto un breve colloquio con due giovani a bordo di un’autovettura, era pronto a consegnare loro alcuni involucri di droga.
Gli agenti della Squadra Mobile decidevano di intervenire per fermare il pusher che, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 6 confezioni termosaldate contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa gr. 4 occultati all’interno degli indumenti intimi e di una somma di denaro provento dell’attività illecita.
La successiva perquisizione eseguita presso il domicilio di CARUSO Agatino consentiva di rinvenire e sequestrare una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e un’ulteriore somma di denaro suddivisa in banconote di vario taglio.
Espletate le formalità di rito, CARUSO Agatino è stato posto a disposizione dell’A.G