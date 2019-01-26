CATANIA, NASCONDEVA LA DROGA NELL’AIUOLA
La Polizia di Stato ha tratto in arresto il pregiudicato CARCIONE Angelo (cl.1993), per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell’ambito di servizi finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel rione di San Giovanni Galermo, personale della Squadra Mobile - Sezione “Antidroga” e del Commissariato Nesima, ha proceduto al controllo del CARCIONE, dopo averlo notato occultare alcune buste in un’aiuola, sul retro di un condominio.
La perquisizione personale, eseguita a carico del CARCIONE ha dato esito negativo, tuttavia, nell’aiuola individuata dai poliziotti, sono state rinvenute e sequestrate 2 buste con all’interno 54 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 57grammi.
All’interno dell’abitazione dell’uomo, dove gli agenti si sono immediatamente recati, sono stati rinvenuti e sequestrati altri 230 involucri e 11 sacchetti contenenti di marijuana, per un peso complessivo di circa 1410 grammi circa, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.
Espletate le formalità di rito, CARCIONE Angelo è stato associato presso la casa circondariale di Catania - piazza Lanza.