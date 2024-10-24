CATANIA. NASCONDEVA LA PISTOLA SOTTO IL SEDILE DELL’AUTO, 22ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

I militari del Nucleo Radiomobile di Catania, costantemente impegnati nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché nel garantire un rapido intervento a tutela della sicurezza pubblica...

L’intervento, nel particolare, è scattato nelle prime ore del mattino, quando un cittadino ha contattato il 112 per segnalare una lite tra alcuni individui, durante la quale aveva notato che uno di questi, nel salire a bordo di una Fiat Panda insieme ad altri due, lasciava intravedere il calcio di una pistola sotto il giubbotto.

A seguito della puntuale segnalazione, e in relazione alla delicatezza dell’intervento, la Centrale Operativa ha immediatamente allertato tutte le pattuglie disponibili per rintracciare l’utilitaria con i tre occupanti potenzialmente armati.

Dopo serrate ricerche, concentrate nelle aree circostanti e fino al lungomare, l’auto sospetta è stata infine individuata nei pressi di piazza Nettuno.

Per evitare ogni tentativo di fuga e ogni possibile reazione degli occupanti, che poteva essere pericolosa per la gente ancora presente nella nota piazza, tutte le pattuglie allertate sono state fatte convergere sul posto. La scelta della Centrale si è rivelata vincente, infatti i tre individui, alla vista dei militari dell’Arma, hanno accennato ad una fuga, ma non hanno avuto scampo, infatti sono stati immediatamente bloccati dai Carabinieri che li hanno messi in sicurezza riducendo al minimo ogni tipo di reazione.

La perquisizione personale dei soggetti e del veicolo, che ha permesso, agli investigatori, di trovare sotto il sedile del conducente una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, con una cartuccia in canna e altre tre nel caricatore, quindi pronta all’uso e potenzialmente letale. Uno dei tre soggetti, un 22enne di Catania, ha subito ammesso che l’arma fosse sua e per questo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento il provvedimento disponendo, per lui, la custodia cautelare in carcere.

Gli altri due occupanti del veicolo, un giovane di 19 anni e un altro di 22, anch’essi catanesi, sono risultati completamente estranei circa la presenza dell’arma all’interno dell’auto, ma sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti, insieme all’arrestato, poiché trovati in possesso di alcune dosi di marijuana, trovate nelle tasche dei loro pantaloni durante la perquisizione.