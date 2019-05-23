I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 31enne catanese Giovanni BRACCIOLANO, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione...

CATANIA: NASCONDEVA LE DOSI DA PIAZZARE NEI ROTOLONI DI CARTA, ARRESTATO

Nel corso di un servizio antidroga svolto nel cuore del quartiere San Cristoforo, precisamente all’angolo tra le vie Stella Polare e Angeli Custodi, i militari, dopo averne osservato le modalità di spaccio, hanno trovato il momento opportuno per intervenire e bloccare il pusher proprio mentre riceva il denaro dalla mani del cliente in cambio delle dosi richieste.

L’immediata perquisizione personale e dei luoghi dove era stato visto aggirarsi e rifornirsi, ha consentito agli operanti di rinvenire e sequestrare: 20 dosi di marijuana, nascosti dentro dei rotolini di carta, una busta di plastica contenente circa 100 grami della medesima sostanza stupefacente, nonché 120 euro in banconote di piccolo taglio, incassate dalla pregressa vendita della droga.

L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.